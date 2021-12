AMBIENTE

ROVIGO Il parco giochi Giardino d'Europa del quartiere della Tassina, si arrichisce di un importante oggetto. Questo grazie alla donazione liberale della giostra inclusiva Marte, effettuata al Comunedalla Piccola Casa di Padre Leopoldo, in memoria e onore della maestra Laudomia Venuti, fondatrice della stessa Pia Opera, con il sostegno dei concittadini della Tassina. «La giostra inclusiva Marte è adatta all'utilizzo anche da parte di persone con disabilità - afferma Maria Cristina Santi, presidente della Piccola Casa di Padre Leopoldo -. Inoltre, allo scopo di onorare la memoria della maestra Venuti, era stata presentata all'amministrazione comunale, una petizione al fine di intitolare il percorso interno al giardino, con il nome di Passeggiata Laudomia Venuti, fondatrice della Piccola Casa di Padre Leopoldo».

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della panchina arancione, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. «Il manufatto è stato dipinto dai ragazzi dell'associazione Amici di Elena, coordinati dalla professoressa Laura Gioso - spiega Angelo Maffione del Comitato Tassina -. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Comitato di Pilotaggio, in collaborazione con il Centro Antiviolenza del Polesine, Caritas e il Comitato del quartiere Tassina».. Il taglio del nastro si è svolto all'ingresso del parco giochi, vicino alla palestra. All'inaugurazione della panchina era presente anche la nota musicista rodigina Bianca Maria Spalmotto, la quale con la sua inseparabile fisarmonica, ha eseguito alcuni brani della tradizione popolare polesana.

