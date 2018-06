Parco Langer a rischio con la nuova condotta del gas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEROVIGO C'è forte opposizione da parte di diverse associazioni, con in testa Wwf, Legambiente, medici per l'ambiente, Lipu, Slow Food, Comitato Acqua bene comune, Comitato Commenda Est, L'orto delle farfalle, Comitato diritto alla città e Italia Nostra, per la nuova condotta di gas che dovrebbe passare per parco Langer. L'opera della Snam, con annessa centralina, prevede la realizzazione di una condotta interrata larga circa 14 metri e con una profondità di 5 ad impatto notevole sul parco stesso: andrà a servire la distribuzione in...