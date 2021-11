Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(G. Dia.) Si è conclusa la 123esima edizione di Fieracavalli a Verona con una affluenza di 100mila visitatori. Un ottimo risultato per questa storica fiera internazionale che ha segnato la ripartenza dei grandi eventi fieristici e che ormai è diventata una tradizione anche per il Parco Regionale Veneto del Delta del Po. La fiera, da sempre riferimento a livello e ed internazionale per gli appassionati del mondo equestre, ma anche per il...