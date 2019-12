CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PARCO COMMERCIALEROVIGO Ogni weekend, il prossimo anno, nell'area del parco commerciale la Fattoria, a Borsea, graviteranno dalle 20mila alle 40mila persone al giorno. Oltre alla riapertura del nuovo cinema Notorious, il cui taglio del nastro è previsto per l'11 dicembre seguito dall'apertura ufficiale il 12, il prossimo anno ad aprire i battenti sarà anche la nuova area del centro commerciale.SOSPENSIONEI lavori di ampliamento della struttura sono iniziati ad agosto scorso. Il cantiere, però, ha subito uno stop. Per non creare eccessivo...