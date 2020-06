Bambini e ragazzi in mezzo ai pericoli e il parco Borsea 2000 torna, dopo tre anni, sotto i riflettori istituzionali. Giostrine e spazi all'aperto sono ancora off-limits per le norme anti-Covid, ma lo stato di degrado a causa degli agenti atmosferici e del trascorrere del tempo è ugualmente evidente. Così, per preparare il luogo ad accogliere nuovamente bambini, ragazzi e famiglie, la consigliere comunale Giorgia Businaro (Pd) ha chiesto agli uffici comunali di attivarsi fin da subito. Si tratta di un luogo che, oltre ad essere frequentato da moltissime famiglie, è soprattutto cuore di una comunità molto numerosa, poiché Borsea è cresciuta negli ultimi anni. Nel maggio del 2017, a seguito di numerose segnalazioni da parte di famiglie residenti e ragazzini, a nome del Gruppo consiliare del Pd, Giorgia Businaro e Andrea Borgato avevano sollecitato all'allora assessore Gianni Saccardin interventi urgenti di messa in sicurezza del parco Borsea 2000. Quel luogo versava in condizioni di degrado, con situazioni di effettiva pericolosità dovuta a giochi e giostrine cadenti e a strutture di legno pericolanti e con chiodi sporgenti. Un ragazzino era addirittura stato ferito alla testa da un palo della porta di calcio staccatosi all'improvviso. L'ex assessore Saccardin aveva attivato subito gli uffici, che avevano provveduto ad una prima sistemazione del parco.

LA SEGNALAZIONE

Oggi, a distanza di tre anni, le strutture sono nuovamente nel degrado. «Ho provveduto dunque a trasferire le segnalazioni dei cittadini di Borsea al settore Lavori Pubblici e, grazie all'immediato interessamento dell'assessore Giuseppe Favaretto, posso rassicurare i tantissimi frequentatori del parco: nei prossimi giorni gli uffici avvieranno le necessarie verifiche per procedere ai lavori di manutenzione fa sapere Giorgia Businaro, che da consigliere è anche presidente della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente -. Ringrazio i genitori che si sono fatti portavoce di queste esigenze e ringrazio l'Amministrazione comunale per questa dimostrazione di attenzione nei confronti delle nostre frazioni».

