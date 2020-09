AMBIENTE

ROVIGO Sono i giardini di viale Marconi quelli con più rifiuti abbandonati: i volontari di Legambiente ne hanno raccolti 595 lo scorso luglio nei 100 metri quadrati presi a campione nell'ambito del progetto Abbracciamo la natura. Involve, patrocinato dal Comune. L'iniziativa si è svolta su otto aree verdi e ha coinvolto volontari provenienti anche da Paesi stranieri, ospiti dell'asilo notturno cittadino. I risultati della campagna di pulizia e di monitoraggio sui rifiuti, elaborati nel report Park litter, sono stati esposti a Puliamo il mondo, la storica campagna che Legambiente organizza dal 1993. L'edizione 2020 ha contato a Rovigo una trentina di partecipanti e in Veneto nel fine settimana 60 appuntamenti per raccogliere rifiuti e sensibilizzare al corretto smaltimento. La campagna rodigina è stata non solo l'occasione per la pulizia della pista ciclabile e del parco Lisieux, ma anche per presentare nuove proposte all'amministrazione secondo i dati di Park litter, il progetto europeo di cui Legambiente è capofila e che mira a creare un modello inclusivo tra residenti e migranti con percorsi di volontariato ambientale e culturale. Così, Puliamo il mondo, i progetti estivi e il rapporto finale hanno ribadito il messaggio di prendersi cura del territorio e lavorare, fianco a fianco, per la solidarietà e l'inclusione sociale.

I RISULTATI

L'analisi fatta in luglio su otto zone verdi ha riguardato, in ognuna, un campione di 100 metri quadrati: in genere nelle vicinanze di panchine e spazi di sosta, dove è più frequente la cattiva abitudine di non usare il cestino. A livello nazionale il monitoraggio (svolto su 73 parchi) indica una media di 4 rifiuti ogni metro quadrato: il dato in viale Marconi è superiore, con quasi 6 raccolti in ogni metro quadro, e la plastica è il materiale del 60 per cento di questi. La tipologia di rifiuto più presente sono i mozziconi (33 per cento): ne sono stati raccolti 330 al parco Pampanini, 320 ai giardini delle Torri, 254 a parco Cibotto, 302 nei giardini in viale Marconi, poi 140 al parco Maddalena, 40 al parco dell'Iras e 7 a parco Langer.

«Abbiamo svolto questa ricerca con la partecipazione di semplici cittadini per mostrare quanto i gesti e le scelte di consumo di ogni giorno influiscano sull'inquinamento del territorio - spiega Giulia Bacchiega, presidente di Legambiente Rovigo - rimane fondamentale tutelare le aree verdi pubbliche, che oggi per motivi sanitari sono ancora più una risorsa di incontro e inclusione».

Rispetto all'indagine del 2019, è stato contato un 10 per cento di rifiuti in più, ma non sono stati rinvenuti rifiuti Covid, cioè mascherine e guanti. «Non significa, però, che non vengano abbandonati, come possiamo vedere lungo le strade», precisa Bacchiega. Per tutelare al meglio le aree verdi e migliorarne la gestione, Legambiente Rovigo ha stilato cinque proposte da condividere con il Comune per aiutare i cittadini alla cura del territorio. La prima è diffondere la raccolta differenziata installando in ogni parco cestini con coperchio per evitate la dispersione di rifiuti; poi installare portaceneri o dotarne i cestini, soprattutto vicino alle panchine; inoltre, ampliare la dotazione di cestini vicino a tavolini e panche; coinvolgere privati, associazioni e comitati di quartiere in azioni di volontariato e cittadinanza attiva per favorire la fruizione delle aree verdi; infine installare segnaletica informativa anche in inglese, francese e arabo sulle regole per il corretto smaltimento dei rifiuti.

Nicola Astolfi

