SPAZI COMUNI

ROVIGO Rimangono blindati i parchi e le piste ciclabili della città. Cancelli chiusi, fino alla conclusione dell'emergenza, anche per i cimiteri del centro e delle frazioni. Il sindaco Edoardo Gaffeo ha firmato ieri l'ordinanza che prolunga la chiusura al pubblico dei parchi e delle aree verdi comunali dotati di recinzioni e cancelli di accesso, delle piste ciclabili Baden Powell, del tratto San Pio X -Roverdicré e viale Marconi-via Bezzecca/Boara Polesine - via Maffei-via Capitelli e dei cimiteri comunali.

SERVIZI GARANTITI

Rimangono comunque garantiti l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione delle salme. Non è invece possibile accedere al camposanto per fare visita ai defunti. Dopo l'apertura del governatore del Veneto Luca Zaia alle passeggiate, non più limitate ai 200 metri dalla propria abitazione, ma allungate nei pressi della residenza, il sindaco di Rovigo ha deciso infatti di non cambiare linea e continuare a tenere ben strette le maglie dei divieti anti-contagio.

Continueranno dunque a restare transennate le piste ciclabili della città ed delle frazioni, così come i parchi e i cimiteri.

«È incauto per i Comuni ha spiegato il sindaco compiere singoli slanci in avanti ancora in piena pandemia. Segnali positivi in merito all'andamento dei contagi in Polesine - ha aggiunto Gaffeo sono sicuramente incoraggianti. Ma le pandemie nella storia hanno avuto spesso un andamento ciclico, dunque meglio restare cauti e continuare a rispettare con rigore le restrizioni».

SALUTE PUBBLICA

Troppo pericoloso, soprattutto con l'avvicinarsi della bella stagione, concedere passeggiate all'interno delle aree verdi della città, in particolare in vista dei prossimi ponti come il 25 aprile e il primo maggio.

Nell'ultima ordinanza la Regione del Veneto ha infatti concesso pic nic e grigliate solo all'interno di aree provate e limitate esclusivamente al nucleo familiare residente. Tant'è che, in queste ore, sul web impazzano consigli per preparare il pic nic perfetto nel giardino o nel terrazzo di casa.

Anche chi esce a fare quattro passi - ha specificato ieri il presidente della Regione Luca Zaia - se pur superando i 200 metri, deve continuare a vedere la propria abitazione.

Nonostante però la chiusura dei parchi e delle piste ciclabili della città, non mancano i trasgressori che continuano, in barba ai divieti, a passeggiare su queste aree. A dimostrarlo, la lunga lista di contravvenzioni inflitte, nelle ultime tre settimane, dalla Polizia Locale che in più occasioni ha pizzicato cittadini camminare o addirittura praticare sport nei parchi e lungo le piste ciclabili della città.

CICLOPEDONALI VIETATE

Per accedervi, infatti, c'è chi ha pensato di violare i sigilli posti dalla Polizia locale, spostando transenne e tagliare i nastri dei divieti. Tra le scuse di chi è stato, nei giorni scorsi, scoperto nelle aree verdi pubbliche off limits , quella di essere alla ricerca del proprio cane sfuggito al controllo o addirittura quella di di non essersi accorti di aver superato alla lunga i 200 metri dalla propria abitazione».

Le scuse però non sono bastate per salvarsi dalle salate sanzione, in media 500 euro per ogni passeggiata o pedalata fuori-legge all'interno di parchi e piste ciclabili del Capoluogo. A restare chiusi, per il momento, anche i tre principali mercati cittadini. Se Adria infatti, sabato scorso, ha deciso di aprire ai banchi alimentari, Rovigo continua a mantenere, per il momento, una linea rigida sul tema. Solo infatti il mercato di Campagna amica in quartiere Tassina può continua a restare aperto, in quanto all'intero della tenso struttura dove si svolge il mercato agricolo è possibile contingentare le entrate, scongiurando il pericolo di assembramenti, vietati ai fine del contenimento del Covid-19.

Roberta Merlin

