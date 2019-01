Parcheggia nello spazio dei disabili: bacchettato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIVILTÀ DELLA SOSTAROVIGO Parcheggia nello spazio riservato ai disabili pur non avendo esposto il contrassegno che gli dà tale diritto. E si becca un bell'insulto, espresso a caratteri maiuscoli in un foglio di carta lasciato sotto il tergicristallo. Vuoi il mio posto? Prenditi anche la mia disabilità! C..., è il testo pieno di (comprensibile) rabbia vergato all'anonimo che, evidentemente, rivendicava il diritto a quello spazio di sosta. L'episodio si è verificato capitato venerdì, in tarda serata, in via Mazzini, a due passi dagli...