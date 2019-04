Parcheggia nel posto dei disabili: denunciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Aveva parcheggiato in un posto riservato ai disabili per andare a far la spesa e, quando è uscito, ha trovato una volante che gli stava facendo la multa. Ha perso le staffe, minacciando i poliziotti perché stracciassero il verbale che riteneva ingiusto. E così, invece della semplice contravvenzione, si è beccato anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità, visto che quando ha scorto i poliziotti accanto alla propria auto di grossa cilindrata è andato su tutte le furie...