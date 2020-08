DEGRADO URBANO

ROVIGO Degrado più profondo nel centro storico della città. Tra ragazzi colti ad urinare sull'ex pub di piazza Merlin, auto che vanno in contromano in piazzale Di Vittorio e illuminazione del tutto assente in certi parcheggi: più di qualcuno sabato sera si è lamentato per il fatto di non sentirsi al sicuro. In particolar modo, è successo che in piazzale Di Vittorio, nel grande parcheggio ricavato nello spazio dell'ex stazione delle corriere, non c'era una luce accesa. Manca del tutto l'illuminazione pubblica, tant'è che molti hanno faticato non poco a ritrovare la propria auto una volta tornati al parcheggio.

LAMPIONI SPENTI

Regnava il buio più totale e in aggiunta la situazione non era delle più sicure, in un luogo già finito sotto accusa, in quanto qualche tempo fa in pieno giorno erano stati avvistati diversi parcheggiatori abusivi, poi allontanati dalle forze dell'ordine.

TRAFFICI LOSCHI

Qualche anno prima addirittura si davano appuntamento serale le prostitute, con tanto di annunci su alcuni settimanali. Anche in questo caso tutto era durato lo spazio di poche serate, essendo stato smascherato quasi subito. Ora però la situazione pare essere molto più grave. Le famiglie che avevano timore ad andare alle loro auto, in quanto area e' completamente al buio.

PIAZZA MERLIN

Ragazzi che facevano pipì sul muro di cinta del Sacro Cuore, episodio visto poco anche in piazza Merlin, sulla vetrata dell'ex pub MacAllan's, pure quella con zone buie e degradate. In piazzale Di Vittorio, auto che in maniera a dir poco pericolosa sfrecciavano in contromano, provenienti da ponte Marabin, e solo per un puro caso non si è verificato un incidente.

PARK DA RIQUALIFICARE

Insomma per l'Amministrazione comunale ci sarà da lavorare non poco su questo parcheggio, che di giorno tutto sommato risulta di grande utilità alle tante persone che si recano in centro, mentre non appena cala la sera e la notte, per tutti diventa un'impresa riuscire anche solo a scambiare due chiacchiere, senza avere la paura e il timore di incappare in qualche malintenzionato oppure di finire sotto un auto. Urgono provvedimenti, anche perchè lo spettacolo visto sabato sera non è di certo stato dei migliori e non è qualificante per una città che ama definirsi delle rose, visto che il degrado la fa da padrone.

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA