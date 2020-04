CONTROLLI

ROVIGO Fra le situazioni più calde sul fronte dei controlli, quella che si è verificata sabato all'ingresso di un supermercato cittadino, dove quattro giovani di origini nigeriana, che coabitano, sono andati a fare la spesa insieme, senza mascherine. Di fronte all'invito che è stato loro rivolto dal personale addetto alla sicurezza di lasciare entrare una sola persona, come previsto dalle apposite disposizioni, hanno reagito in modo vigoroso, accampando pretese ingiustificate, tanto da rendere necessaria la chiamata al 112. Una Volante della polizia si è così presentata all'ingresso del supermercato, sanzionando il quartetto per la violazione delle disposizioni volte a ridurre il contagio. Vero è che in questo fine settimana in tanti sembrano aver abdicato al rispetto delle regole e non sono mancati, anche nelle piazze cittadine, veri e propri assembramenti. Forse anche per messaggi lanciati su una vicina riapertura e su un fantomatico lockdown soft, al quale non fanno riscontro alleggerimenti delle norme, che continuano a proibire assembramenti e uscite se non per comprovate necessità, in molti, provati dalla costrizione nelle proprie abitazioni, sono stati per ore in giro. Soprattutto genitori con i bambini piccoli, per i quali è ben difficile capire cosa voglia dire assembramento e per i quali, dopo tanto tempo senza scuola, il contatto con i coetanei è una vera necessità. Gruppi a due cifre di bambini felici di tornare a giocare con altri bambini. Comprensibile, ma vietato. E insegnare a disobbedire a un figlio è sempre un'arma a doppio taglio.

INSOFFERENZA AI DIVIETI

La via italiana alla riapertura, insomma, sembra essere per ora quella, molto italiana, dei fai da te e del passaggio attraverso le maglie delle norme. Con il compito sempre più ingrato delle forze dell'ordine, chiamate a far rispettare le norme in vigore, e non quelle annunciate via Facebook, e che si stanno trovando ad arginare una marea montante di persone che ormai, provate dalla forzata clausura, hanno abdicato al loro rispetto. Fra il benaltrismo di chi ritiene, pur non a torto, che sono ben altre le cose pericolose, scrollate di spalle e considerazioni tutte personali. Le regole, però, son sempre lì. E dicono altro. Rispettarle è sempre buona norma, virus o non virus. Perché ognuno ha le sue buone ragioni per uscire, tutti sono stanchi e hanno voglia di uscire. Ora che il timore di morti e contagi, di file di bare e di persone attaccate ai respiratori è divenuto solo un fastidioso rumore di sottofondo, sono tornati a prevalere considerazioni che si incentrano sull'io e lasciano per strada il noi. Con buona pace di chi pensava che lo sforzo collettivo cui siamo stati stati chiamati di fronte a una sfida epocale, ancora molto lontana dall'essere nelle sue battute conclusive, avrebbe finito per tirare fuori il meglio da tutti.

Ed è per questo, per esempio, che il sindaco di San Martino, Vinicio Piasentini, che come tutti i primi cittadini ha in questo momento tanti oneri e pochi onori, e ha sulle spalle la responsabilità della salute pubblica, ha deciso di chiudere l'accesso all'argine dell'Adige. Come del resto sono chiusi i giardini pubblici e la pista ciclabile a Rovigo. Ma più d'uno, anche di fronte alle contestazioni della polizia, ha risposto: Me ne frego.

In Polesine la situazione per il momento è stata abbastanza tranquilla e non si sono avuti eccessi, né sul fronte dei controllati che da parte dei controllanti. Dal punto di vista dei numeri, sabato la Squadra volanti della Questura di Rovigo ha sanzionato otto persone su una quarantina che ne sono state controllate, mentre le sanzioni elevate dai carabinieri sono state dieci. In tutta Italia le sanzioni nella giornata del 18 aprile sono state 8.742.

