PAPOZZE

STASERA CONSIGLIO

(M. Ten.) Seduta stasera alle 20 con diretta streaming e riprese pubblicate sul canale Youtube del Comune. La riunione si aprirà con l'approvazione del nuovo schema di convenzione del progetto di valorizzazione del percorso ciclopedonale Adige-Po, della variante lungo il Canalbianco da Trecenta a Pincara, dell'asse Sinistra Po e la pista ciclabile Massa superiore. Seguiranno la variazioni al bilancio di previsione e l'esame del rendiconto 2019, il regolamento Imu e le aliquote per l'anno 2020 e il regolamento per l'applicazione della Tari.

CRESPINO

RASSEGNA LETTERARIA

(M. Ten.) Massimo Ubertone ed il suo L'estate dello storione Un caso per la zia Rosaria è il primo degli autori di Apogeo editore nel programma della rassegna Sul carro di Fetonte, una serie di incontri culturali promossi dall'Assessorato alla cultura di Crespino in collaborazione con l'associazione culturale Rem Ricerca, Esperienza, Memoria. Giovedì, 1° ottobre, alle ore 21, presso la sala dell'archivio storico del palazzo municipale, Ubertone presenterà il proprio libro, un giallo ambientato sulle rive del Po. Prenotazione dei posti al 327 1897447.

