PAPOZZESi terranno domani, martedì, a Bologna i funerali di Carluccia Beltrame, 80 anni, mancata in seguito ad un prolungato periodo di malattia.Carluccia Beltrame, Teresa come era meglio conosciuta a Papozze, è deceduta nei giorni scorsi nel capoluogo felsineo, nell'abitazione della figlia Raffaella Romagnoli, dove si era trasferita alcuni anni addietro, lasciando il paese dove aveva abitato per tutta la vita. Di professione maestra...