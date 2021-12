PAPOZZE

L'assemblea del Circolo Noi San Luigi Gonzaga di Panarella ha rinnovato nei giorni scorsi il consiglio direttivo e le cariche sociali. Sono risultati eletti: Ferruccio Lippa Giordani, tra l'altro numero uno dell'Abarth club Bassopolesine, investito della carica di presidente, Umberto Varolo, vicepresidente, Marco Luise, segretario, con i componenti Flavio Navicella e Sandro Ferro. Il parroco, don Massimo Barison, ne fa parte di diritto come consigliere spirituale. Il consiglio direttivo ha quindi incaricato Maristella Giovannini quale addetta alla comunicazione e Giuseppe Bellato della gestione delle pratiche e della stesura del bilancio.

STORIA PLURIDECENNALE

La sede del Circolo Noi è nell'ex asilo infantile della frazione di Papozze. Aperto nel novembre del 1956, venne costruito grazie alla generosità della famiglia Caporali, allora proprietaria di Villa Lardi, che aveva donato il terreno, e al contributo dell'Associazione Industriali. Ebbe vita alquanto breve, poiché nel 1973 l'Amministrazione comunale lo trasformò in scuola materna statale attiva solo per pochi anni. Attualmente è impiegato come ritrovo per le attività ricreative che il nuovo direttivo intende promuovere. Appena eletto, Ferruccio Lippa Giordani ha ringraziato l'assemblea per la fiducia accordata, pur non nascondendosi le difficoltà: «Il nostro scopo è quello di mantenere un po' di vitalità nella comunità, animando alcuni momenti della vita del paese. Pensiamo al prossimo Natale, alla Befana, alla promozione di momenti di socializzazione in piazza che hanno sempre registrato una buona partecipazione di pubblico, giunto anche dai centri vicini».

Moreno Tenani

© RIPRODUZIONE RISERVATA



