PAPOZZE

Il bar Borgo 56 di Papozze ha ospitato la presentazione del libro di Fabrizio Barbieri Andare per erbe nel Polesine e nel Delta del Po. Un'iniziativa della biblioteca comunale che, pur cambiando il suo consueto appuntamento del giovedì sera, ha centrato l'obiettivo con la nuova formula pomeridiana non solo spritz da realizzarsi nei locali del paese. I titolari del bar della frazione, Bea e Max, hanno saputo creare uno spazio accogliente nel grande porticato con cornucopie piene di erbe e fiori campestri. In tema con l'incontro nel quale Luciana Passarella ha introdotto l'argomento con riferimenti storici sui padri antichi della botanica, citando anche l'umile fra' Fortunato di Rovigo.

IL LIBRO

Andare per erbe...nel Polesine e nel Delta del Po è una utile guida per destreggiarsi nell'intricato labirinto formato dalle numerose erbe e piante che crescono in un territorio da sempre molto generoso in tal senso. L'autore ha quindi illustrato alcune delle 91 specie di erbe polesane contenute nel suo libro, descrivendone aspetto e proprietà, modalità di raccolta e utilizzo. Una descrizione scientifica, senza trascurare quella popolare a partire dal nome volgare per meglio riconoscerle. Inutile sottolineare che particolare interesse ha suscitato la parte culinaria, poiché le 120 pagine del libro contengono molteplici ricette per poter gustare al meglio le erbe raccolte. Nella sua descrizione, intervallata da domande e curiosità poste da Luciana Passarella, Fabrizio Barbieri ha motivato il pubblico a scendere in campo alla ricerca e raccolta di questi preziosi doni che il Polesine elargisce. Molto interessante è stato altresì l'intervento della signora Vittorina dell'azienda agricola Ca' Vittorina di Adria, produttrice di lavanda, prima del consueto momento conviviale con i vini dell'azienda vinicola Valle del Borgo.

Moreno Tenani

© riproduzione riservata

