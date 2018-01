PAPOZZE - CRESPINO La Befana è tornata a visitare le case di Panarella.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PAPOZZE - CRESPINOLa Befana è tornata a visitare le case di Panarella. In giro nella notte dell'Epifania a bordo del proprio furgone camuffato per l'occasione, i membri della Compagna della Befana hanno fatto visita a tutte le famiglie e ai bambini distribuendo le tradizionali calze piene di dolci e cose buone. Con queste anche un sorriso e, con la propria presenza, qualche attimo di felicità per chi giovane non è più e risente del peso degli anni e della solitudine. Si è rinnovata anche in questa ricorrenza nella piccola frazione di...