ROVIGO Una giornata nera, quella di ieri, con l'emergere di ben undici nuovi casi di positività, in linea con l'aumento esponenziale registrato su scala nazionale. Se si esclude il blocco di contagi del focolaio della Casa di cura di Porto Viro, a inizio settembre, si tratta del numero più alto di positività scoperte in 24 ore dall'inizio della seconda ondata, una cifra che riecheggia cupamente numeri dei mesi più difficili. Il caso più preoccupante è quello di una 82enne residente in Medio Polesine, che ha presentato sintomi compatibili ed è stata sottoposta a tampone, venendo poi ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo. Non risultando contatti, è stata subito avviata l'indagine epidemiologica per porre in isolamento la cerchia di persone che hanno avuto rapporti stretti con lei negli ultimi giorni e per cercare di risalire al caso indice attraverso il quale si è trasmesso il contagio.

A mettere nuovamente in moto le Usca, le Unità speciali di continuità assistenziali, questa volta quella del Basso Polesine, è stata la positività riscontrata in un ragazzino di 11 anni, che aveva eseguito il tampone per l'accesso in una struttura sanitaria fuori regione, per tutt'altro motivo. Frequentando la prima media alla scuola Brunetti di Ca' Tiepolo, ieri mattina, non appena arrivata la notizia, sono partiti i tamponi rapidi all'interno della scuola portotollese per i suoi compagni di classe, i suoi professori e il personale Ata. Questo primo screening immediato ha fatto emergere tre positività fra altri tre giovani studenti, che devono ancora essere ufficializzate attraverso la conferma del tampone molecolare. In questo caso, tutta la classe e il personale docente e non docente sono stati posti in isolamento, perché più difficile diventa a questo punto individuare chi e come possa aver avuto contatti stretti con i quattro studenti. A differenza, invece, di quanto era accaduto martedì, a Rovigo, dove la positività di un professore dell'Iis Viola-Marchesini ha sì portato al test rapido su oltre 160 fra gli studenti delle sei classi in cui insegna, i colleghi e il personale Ata, ma non ha fatto scattare la quarantena perché il rispetto del distanziamento e dell'uso della mascherina aveva portato, secondo l'ultimo aggiornamento dei protocolli, a valutare come non stretto, o per meglio dire non tale da essere a rischio, il contatto che aveva avuto con tutte queste persone.

Non si tratta, fra l'altro, dell'unico caso di positività emersa ieri fra ragazzi o bambini in età scolastica, perché fra gli 11 contagi accertati, figura anche quello di una bimba di appena 3 anni, residente in Medio Polesine, asintomatica e contatto stretto di una persona la cui positività era stata riscontrata nei giorni scorsi. La piccola frequenta la scuola dell'infanzia, tuttavia era assente già da tempo, proprio grazie al funzionamento delle attività di prevenzione, motivo per cui non ci sono stati riflessi sulla sua scuola. Gli altri casi sono quello di una 47enne, asintomatica, che ha accompagnato l'undicenne nella struttura sanitaria e che è stata sottoposta lì al tampone, quello di una 35enne altopolesano che ha eseguito il tampone privatamente, quello di un 43enne sempre dell'Alto Polesine, asintomatico, contatto stretto di una persona già positiva, analogamente a un 51enne di Rovigo, asintomatico, e quello di una 30enne residente in Medio Polesine, che lavora come operatrice sanitaria fuori regione ed è risultata positiva con lo screening periodico della struttura, sempre asintomatica. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare, stato in cui si trovano al momento 492 persone. I residenti in Polesine attualmente positivi sono saliti a 113, 14 dei quali ricoverati, tre a Rovigo e nove a Trecenta, due sempre in Terapia intensiva. Sono 37.938 le persone complessivamente sottoposte a tampone da inizio epidemia e il numero totale dei tamponi ha raggiunto quota 105.724.

