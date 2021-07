Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Un dato che suona come un campanello di allarme. Nel bollettino epidemiologico di ieri è comparso un nuovo ricovero. I pazienti Covid, che dal 29 giugno erano rimasti fermi a due, risalgono a tre. Di per sé una variazione minima, visti anche i numeri di ricoverati totali a tre cifre del recente e pesante passato. È, comunque, un'inversione di tendenza che non può non essere accolta con qualche preoccupazione, visto che era...