PANDEMIA

ROVIGO Un altro balzo in avanti da 162 nuove positività, con l'incidenza, il parametro che dà la misura di quanto sia diffuso il virus, che risale ancora, avvicinandosi al 7%, praticamente due punti in più rispetto a un mese fa. Salgono a 8.396 in totale i polesani contagiati da inizio epidemia, uno ogni 27 abitanti, mentre quelli attualmente positivi sono 2.956. Fortunatamente ci sono 124 guarigioni accertate, ma il quadro resta nero. E dell'atteso calo dei contagi non vi è traccia. Anzi, il virus anche in Polesine, seppur sempre con numeri decisamente meno cupi rispetto al resto della regione, continua a imperversare. E a seminare morte.

NUOVE VITTIME

Sono altri quattro i decessi Covid fra i residenti registrati nel bollettino provinciale di ieri, uno solo dei quali, un 93enne bassopolesano, si trovava ricoverato in Area medica e semintensiva Covid a Trecenta, mentre gli altri tre sono avvenuti in diverse strutture. Si tratta di ben 14 decessi in appena due giorni e dall'inizio dell'anno, sono stati 21 i polesani che si sono spenti a causa del virus, con una dolorosa continuità rispetto a dicembre che ha segnato un tragico record con 142 morti, quasi cinque al giorno. Fra i lutti di giornata, quello di un 78enne che pur essendo residente fuori provincia, era ricoverato a Trecenta, uno dei quattro pazienti non polesani della Terapia intensiva al San Luca dove, nonostante questo lutto, i ricoverati totali sono risaliti a 20. Ovvero un numero pari a quello dei posti letto di area critica previsti in prima battuta, con gli ulteriori otto letti che possono essere attivati a Trecenta, per utilizzare i quali è però necessario reperire altro personale medico e infermieristico in una situazione sempre più pesante per gli ospedali. Ieri il numero complessivo dei ricoverati Covid è arrivato a 140, cinque in più rispetto a martedì, raggiungendo uno dei livelli più alti in questa emergenza. Oltre ai 20 pazienti della Terapia intensiva del San Luca, c'è un ulteriore paziente nella Rianimazione dell'ospedale di Rovigo. Per quanto riguarda l'area non critica, anche se si tratta sempre di pazienti che necessitano di ossigeno per le gravi e frequenti crisi respiratorie, nell'Area medica e semintensiva di Trecenta sono ospitate 94 persone rispetto ai 104 posti letto che sono la capienza massima del quarto piano del San Luca, mentre altri 9 sono in Malattie infettive a Rovigo e 13 nell'Area medica Covid all'ospedale di Adria, dove ci sono anche altri tre ricoverati nella Psichiatria-Covid.

CASE DI RIPOSO

L'altro fronte sotto estrema pressione è quello delle strutture residenziali extra ospedaliere. In particolare delle 20 case di riposo, 14 delle quali hanno al momento almeno un caso di positività, nove fra i propri ospiti. Ieri sono emersi altri 10 contagi: altri due ospiti del Csa di Adria, il focolaio che in questo momento conta il maggior numero di positività, 85 fra gli ospiti e 17 fra gli operatori, altri tre ospiti e due operatori della casa di riposo Sant'Anna di Villadose, altro focolaio in espansione con 33 ospiti e 22 operatori positivi, un altro ospite della Rsa San Martino di Castelmassa, dove risultano 19 ospiti e 11 operatori positivi, un ospite della casa di riposo San Gaetano di Crespino che si aggiunge agli altri cinque e all'operatore già contagiati, ed il secondo operatore della Residenza per anziani Madonna del Vaiolo di Taglio di Po. Da segnalare la guarigione dell'ultimo ospite positivo nella casa di riposo La Residence di Ficarolo, una delle prime a essere teatro di un focolaio in questa pesante seconda ondata.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

