PANDEMIAROVIGO Salgono a 23 le nuove positività di residenti in Polesine, 22 di queste persone erano già in isolamento domiciliare. La buona notizia, però, è che ieri stato registrato un guarito in più rispetto al giorno precedente, facendo salire a 46 le nuove guarigioni e a 14.347 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 441, invece, le persone attualmente positive in provincia e sono 729 quelle persone poste in...