PANDEMIAROVIGO Non si fermano i contagi in Polesine, ma rallentano bruscamente. Si registrano, infatti, 14 nuove positività al Coronavirus, ma il giorno precedente i nuovi casi erano stati addirittura 50. Cinque persone che hanno contratto il virus, poi, si trovavano già in isolamento domiciliare. Al momento non si registrano focolai, se non i contagi che si allargano in ambito familiare.OSPEDALESeppur in maniera lieve, salgono ancora i...