PANDEMIA

ROVIGO Nell'altalenare dei numeri, le nuove positività tornano abbondantemente in tripla cifra, superando di gran lunga le guarigioni. Il bilancio di ieri è di 124 altri contagiati e di 88 guariti. Se il totale di questi ultimi da inizio epidemia arriva a 2.344 su 4.613 contagiati, risalgono a 2.165 le persone attualmente positive. E sono 2.675 quelle in isolamento domiciliare con sorveglianza. Fra le positività che preoccupano maggiormente, quelle di altri 12 ospiti e 2 operatori di Villa Agopian di Corbola (in totale 38 ospiti e 22 operatori positivi), secondo focolaio per consistenza dopo quello della Casa albergo di Lendinara, con 71 ospiti e 23 operatori positivi. Leggera risalita anche per i ricoverati, che dai 111 di sabato si attestano ai 113 di ieri. Crescono i pazienti in Terapia intensiva, 14, mentre sono 8 quelli in Malattie infettive a Rovigo e 91 quelli nell'Area medica e semintensiva del San Luca, nonostante due pazienti negativizzati e due dimessi. Oltre all'ingresso di una persona che era in isolamento domiciliare e le cui condizioni sono peggiorate, e a due ulteriori pazienti di altre Ulss, ci sono stati quattro ricoveri dal Pronto soccorso: un 89enne bassopolesano, un 75enne altopopolesano, una donna di 54 anni mediopolesana e una di 39 del Basso Polesine.

DATO PREOCCUPANTE

Ancor più dei numeri dei positivi di giornata che possono dipendere in particolare da un gran numero di tamponi, a far pesare maggiormente il bollettino è l'indicatore della pressione del virus nel tempo a risalire, ovvero il rapporto tra positivi e tamponi. Dalla seconda metà di ottobre alla prima metà di novembre l'indice si era stabilizzato e aveva lentamente iniziato a scendere. Segno, aveva sottolineato il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella, di una lieve minor pressione del contagio. Ieri è tornata a crescere anche l'incidenza, il cui valore negli ultimi sette giorni è risalito a 5,68%, dopo qualche avvisaglia la scorsa settimana stigmatizzata da Compostella: «Non nascondo una piccola preoccupazione perché rispetto a questo andamento, il 29 e 30 novembre e l'1 e 2 dicembre abbiamo visto un rialzo dell'incidenza, proprio giorni con dati di positività anche particolarmente alti. Lieve, ma meritevole di attenzione: mi viene il dubbio che ci possa essere stato un allentamento dell'attenzione dei cittadini. E non deve succedere. I dati sono incoraggianti, ma il virus è pienamente presente e lo sarà ancora per un po', dobbiamo mantenere alto senso di responsabilità, unica arma per cercare di contenere ed evitare una eventuale terza ondata. Pur rimanendo il Polesine il territorio con il più basso tasso di incidenza e prevalenza del Centro-Nord e pur mantenendo quegli aspetti positivi che c'erano stati anche nella prima ondata, dal punto di vista dell'entità e dell'impatto questa seconda ondata è stata molto più pesante e tutti questi elementi devono assolutamente farci riflettere sulla pericolosità della situazione».

ALTRO DECESSO

A questo quadro si aggiunge, poi, una ulteriore morte di una donna di 98 anni, residente fuori provincia, che era ricoverata in Area medica Covid al San Luca. Si tratta della nona persona non residente in provincia morta nelle strutture polesane, mentre resta a 104 il numero dei polesani che si sono spenti con il Covid.

Francesco Campi

