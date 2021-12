PANDEMIA

ROVIGO L'inarrestabile avanzata del virus fa altri 157 contagi, portando a superare il 9% la fetta di popolazione polesana che dall'inizio epidemia ha contratto il Covid, 19.874 casi di positività totali, quasi un polesano ogni 10, ma soprattutto provoca un nuovo lutto, con la morte di un 88enne di Papozze che non aveva ricevuto il vaccino e si trovava in Area medica e semintensiva pneumologica circa dall'inizio del mese. Si tratta del 573esimo decesso ascrivibile al Covid in Polesine, il 336esimo di questo 2021, praticamente quasi uno al giorno, nonché il tredicesimo di questo dicembre che tuttavia, nonostante il dilagare dei contagi e la crescita dei ricoverati, ha per il momento un bilancio meno tragico rispetto al mese scorso, che si è chiuso con venti decessi. Nonostante il paziente che si è spento, crescono ulteriormente da 83 a 84 i ricoverati, con quelli in Terapia intensiva che passano da 6 a 7, da 7 a 8 quelli in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo, dove c'è anche una nuova paziente positiva in Ostetricia e Ginecologia, ricoverata per motivi diversi dal Covid, e da 21 a 23 quelli nell'ospedale di comunità Covid a Trecenta, che è l'area dei ricoveri non acuti, a minore intensità assistenziale, mentre cala la pressione sull'Area medica e semintensiva al quarto piani del San Luca, con i ricoverati che scendono da 49 a 45.

Dal punto di vista epidemiologico, va evidenziato come solo 63 delle nuove positività siano emerse in persone già tracciate e poste in quarantena preventiva, mentre le guarigioni sono state 95, così che superano anche il muro delle 17mila unità i polesani attualmente positivi, 1.732 in tutto, con un totale di 3.264 persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Stabile la situazione nelle Rsa, con 10 casi.

IL CONFRONTO

Se il dato dei contagi dall'inizio di dicembre 2.880 nei primi 23 giorni, che corrispondono al 14,5% della totalità dei contagi da inizio epidemia, con una media di 125 al giorno che riporta ai momenti più difficili attraversati in tutti questi mesi di emergenza, il confronto con i dati di un anno fa presenta aspetti rassicuranti. Perché il bollettino del 23 dicembre 2020 riportava 165 nuove positività, 54 delle quali in persone già tracciate, un decesso, 127 ricoverati, 17 dei quali in Area intensiva e 98 in Area medica e semintensiva a Trecentam e ben 378 casi di positività fra ospiti e operatori delle Rsa.

Per quanto riguarda i vaccini, mercoledì sono stati 184 i bambini fra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la dose pediatrica, con la copertura in questa fascia di età che sale al 4,7%, mentre le dosi booster sono salite a 73.765, pari al 62,1% della platea potenziale. Dall'inizio di dicembre a mercoledì le dosi booster sono state 46.815.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA