PANDEMIA

ROVIGO Il Covid-19 porta ancora la morte in Polesine. Ieri altri due pazienti, ricoverati nel reparto di Terapia intensiva di Trecenta, sono purtroppo deceduti dopo avere contratto la malattia. Si tratta di un 61enne di Porto Viro, non vaccinato, e di un 81enne residente ad Adria. Quest'ultimo, nonostante avesse concluso la profilassi anti Covid, non è riuscito a sopravvivere alle fatali conseguenze del virus. L'altro giorno a spegnersi sempre in seguito all'infezione, una 90enne di Adria, non vaccinata, ricoverata in semintensiva a Trecenta, e un 81enne vaccinato che si trovava nella struttura ospedaliera di Verona.

Con le vittime di ieri, sale così a 571 il numero dei decessi in provincialegati alla pandemia da Coronavirus che da due anni sta mettendo in ginocchio il mondo intero, uccidendo i più fragili e secondo i recenti dati, anche persone in salute che hanno scelto di non aderire alla profilassi.

NUOVI CASI

I contagi e i ricoveri, a poche giorni dalle festività natalizie con il Veneto da domani in zona gialla, non sembrano concedere una tregua, nonostante l'incalzare della campagna di vaccinazione che da pochi giorni ha raggiunto anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Dopo la giornata nera del giorno precedente segnata da ben 146 nuovi contagi, ieri le nuove positività dei residenti in Polesine sono scese a 95, delle quali 58 sono di di persone che erano già in isolamento domiciliare. In aumento, invece, i ricoveri. Sono 83, infatti, i pazienti nelle strutture ospedaliere Covid del territorio, nel complesso due in più del giorno precedente, nonostante le due vittime. Nel dettaglio, 43 pazienti si trovano nell'area medica Covid a Trecenta più 5 in Terapia intensiva; 22 nell'ospedale di Comunità Covid sempre a Trecenta. A Rovigo, invece, sono 9 i presenti nel reparto di Malattie infettive, uno in Psichiatria, 2 in Ostetricia e Ginecologia a Rovigo, questi tre ultimi pazienti ricoverati per motivi non legati al Covid-19, infine una persona si trova in Area critica.

Nelle strutture residenziali per anziani, sorvegliate speciali'dall'Ulss 5, su circa 2.888 ospiti, ne risultano positivi due alla residenza San'Anna Anni azzurri di Villadose e ben sette della rsa La rosa dei venti di Rosolina, pià un operatore ciascuno al Csa di Adria, alla Casa albergo di Lendinara e alla Bottoni di Papozze.

Sono 40 le nuove guarigioni che portano a 17.070 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Le persone attualmente positive in provincia risultano 1.591, mentre sono 3.254 i polesani posti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

VACCINI

Nel frattempo, aumentano di giorno in giorno le prenotazioni per immunizzare i bambini dai 5 agli 11 anni, da lunedì scorso vaccinabili anche in Italia, ieri in provincia di Rovigo arrivate a quota 1.339. I posti messi a disposizione dall'Ulss vanno fino al 5 gennaio e tengono conto dei vaccini pediatrici a disposizione e delle seconde dosi che dovranno essere effettuate a distanza di 21 giorni. Finora, con i 175 bambini vaccinati nelle ultime 24 ore, si è saliti in totale a 505, raggiungendo la percentuale del 2% degli under 11.

Continua spedita anche la somministrazione delle terze dosi, ieri a quota 62.124. La percentuale delle persone vaccinate, almeno con una dose, presenti nel territorio, nel frattempo, è salita a 84,7%. Il 56,2% degli assistiti dall'Ulss 5 sono stati inoltre immunizzati per la terza volta. Dall'inizio della campagna vaccinale, ieri mattina, le dosi somministrate in Polesine risultavano 436.981 (189.438 prime dosi, 180.836 seconde dosi, 62.124 terze dosi e 4.583 monodose). In particolare, venerdì nei punti vaccinali dell'Ulss 5 sono state somministrate 2.552 dosi.

Roberta Merlin

