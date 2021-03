PANDEMIA

ROVIGO I vaccini in Polesine stanno marciando al ritmo di oltre 10mila dosi a settimana, ma l'obiettivo è di arrivare, dal 29 marzo, a somministrarne oltre il doppio, più di 20mila, chiudendo già nella prima settimana di aprile la vaccinazione di tutti i polesani con più di 80 anni, oltre ai lavoratori dei servizi pubblici essenziali e alle persone con patologie che li rendono più fragili. Il tutto prevedendo anche aperture serali dei centri di vaccinazione e in attesa di siglare, a giorni, l'accordo con i medici di medicina generale.

LA SITUAZIONE

A fare il punto sulla situazione, il nuovo direttore generale dell'Ulss 5 Polesana, Patrizia Simionato, ieri mattina all'interno del centro di vaccinazione di popolazione al Censer di Rovigo, dove la complessa macchina stava lavorando a pieno regime, anche perché oltre alle prime inoculazioni sono già iniziate le somministrazioni delle seconde dosi ai primi vaccinati. E anche ieri sono state vaccinate oltre un migliaio di persone, 1.100 i convocati, prevalentemente anziani, 600 dei quali proprio al padiglione B del Censer, all'esterno del quale si è non a caso formata una lunga coda di persone in attesa di ricevere la propria dose di speranza. A testimonianza del fatto, sottolineato dalla dg Simionato, che «a parte un calo il giorno successivo a quello della comunicazione della sospensione precauzionale del lotto di Astrazeneca da parte dell'Aifa, quando delle 1.500 persone convocate, complessivamente si sono avute circa 350 defezioni, non abbiamo registrato un calo nelle adesioni e la risposta del territorio resta ottima, segno che i polesani hanno capito che il vaccino è l'unica arma che abbiamo per difenderci da questo virus».

Un aspetto ribadito anche dal direttore sanitario facente funzione, Paolo De Pieri. «Al di là delle oscillazioni puntuali, che possono dipendere da molteplici fattori, quello che è importante è che abbiamo un tasso di adesione fra 80 e 90%, un dato molto elevato per una campagna di vaccinazione di massa così».

I NUMERI

A sabato il numero dei polesani che avevano ricevuto la prima somministrazione era arrivato a 31.599 sui 210mila vaccinabili, oltre il 15%, ma anche ieri la campagna non si è fermata e sono state vaccinate altre 1.100 persone. «Abbiamo sette punti attivi - ha sottolineato Simionato - e 120 persone impegnate nell'organizzazione dell'attività vaccinale, che si articola in diverse fasi e coinvolge dalla farmacia ospedaliera ai medici, dagli infermieri ai volontari, dagli assistenti sanitari al personale amministrativo. E bisogna ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando per garantire il raggiungimento dell'obiettivo che ci consenta di sconfiggere questo virus, compresi i sindaci, che hanno risposto in maniera molto collaborativa e che coinvolgendo i propri dipendenti, i volontari e la Protezione civile, ci consentono, fra l'altro, di consegnare gli inviti a domicilio delle persone da vaccinare, superando quel collo di bottiglia che si era prodotto con la consegna tramite servizio postale».

Il direttore generale ha poi evidenziato come tutto stia seguendo i piani elaborati a livello nazionale e regionale. «Già dal primo marzo, quando sono arrivata, ho trovato i frutti dell'ottimo lavoro svolto, perché dipendenti e ospiti delle Rsa erano già tutti vaccinati. Abbiamo completato la vaccinazione del personale dell'Ulss partendo dai sanitari ed estendendolo a tutti i lavoratori, compresi quelli dei servizi esternalizzati. Dopodiché c'è stata l'estensione della campagna ai lavoratori dei servizi pubblici essenziali, in particolare personale scolastico e forze dell'ordine, poi abbiamo rivolto particolare attenzione anche verso il carcere, con una vaccinazione a tappeto di personale e detenuti, che sta proseguendo. Per gli anziani nati dal 1921 al 1913 abbiamo avviato la vaccinazione a domicilio, mentre cercheremo di concludere la vaccinazione degli ultraottantenni entro la prima settimana di aprile. Ci siamo organizzati anche per la vaccinazione ai pazienti che vengono dimessi, oltre che alle categorie fragili come oncologici, diabetici e dializzati. Poi proseguiremo con le altre classi di età e a questo proposito, è importante l'accordo che è stato siglato a livello regionale con i medici di medicina generale, che ci aiuteranno a estendere la vaccinazione. Penso che già in settimana ci incontreremo per definire un piano locale».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA