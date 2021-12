PANDEMIA

ROVIGO Dopo l'illusorio rallentamento di lunedì, ieri i contagi sono tornati in tripla cifra, ben 120 quelli accertati in 24 ore, accompagnati da una risalita dei ricoveri a chiudere i due giorni consecutivi di flessione. E i numeri tornano a fare paura, con il virus che corre veloce e il Sisp, che nonostante gli organici rinforzati e lo sforzo ininterrotto, inizia a fare fatica a tenere il passo dei casi. Il tracciamento continua ad andare avanti alacremente, ma tanti sono i contagi che spuntano al di fuori dei confini definiti con la mappatura dei contatti dei casi accertati. Non a caso solo meno della meta delle nuove positività di ieri, 58, sono state accertate in persone che erano già state individuate e poste in quarantena preventiva. E sono meno della metà dei nuovi contagi anche le guarigioni, 59, così che il numero dei polesani con positività salgono a quota 1.673, mentre in isolamento domiciliare si è 3.337. Tre settimane fa, a inizio dicembre, i polesani in quel momento positivi erano solo 809 e quelli in isolamento 2.083. Nel mezzo ci sono stati ben 2.185 contagi accertati, pari a praticamente un 1% della popolazione, tanto che i polesani positivi in provincia da inizio epidemia sono passati da 17.381, il 7,62%, a 19.566, 8,49%. Questo significa che in queste prime tre settimane di dicembre c'è stato un numero di casi di positività pari all'11,2% del totale registrato nei 22 mesi che ormai quasi intercorrono dal febbraio 2020, quando tutto è cominciato.

OSPEDALI

Accanto a questo, i pazienti Covid negli ospedali sono risaliti a 81 dai 77 di lunedì. Volendo sempre guardare all'evoluzione delle prime tre settimane di dicembre, basta considerare che i ricoverati all'inizio del mese erano 35. Ora sono 45 solo nell'Area medica e semintensiva pneumologica a Trecenta, ma soprattutto sono occupati 7 dei 10 posti letto attivati nella Terapia intensiva Covid al San Luca. All'ospedale di Trecenta ci sono anche 21 pazienti nell'ospedale di comunità Covid, mentre sono 8 i ricoverati nel reparto di Malattie infettive di Rovigo.

Tornano ad aumentare anche i casi nelle Rsa. E seppur l'incremento sia da 10 a 11, in realtà le nuove positività sono due, visto che va considerata la negativizzazione di uno dei due ospiti della Residenza Sant'Anna di Villadose. Le nuove positività sono quella di un operatore della Residenza San Salvatore di Ficarolo, che si aggiunge ai due colleghi già positivi, uno al Csa di Adria e uno alla casa di riposo di Papozze, e quella di un ulteriore ospite alla Rsa di Rosolina, che risalgono a sette. Un clima ben poco di festa. E poco rallegra pensare che un anno esatto fa la situazione appariva perfino peggiore: nel bollettino del 21 dicembre 2020 si riportavano 109 nuove positività, solo 32 delle quali in persone tracciate, un decesso e la crescita a 130 dei ricoverati, 18 dei quali in area intensiva, mentre i casi nelle Rsa erano 381.

Sul fronte vaccinale, intanto, lunedì sono stati vaccinati altri 116 bambini da 5 a 11 anni, arrivando al 3,6% della platea totale e con altri 1.569 prenotati fino al 5 gennaio. Sulle terze dosi, grazie alle 2.633 somministrazioni, è stata raggiunta quota 69.098, pari al 59,5% della platea potenziale.

