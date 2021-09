Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Appena tre i nuovi contagi accertati. E tutti in persone già in quarantena preventiva grazie all'opera di tracciamento del Sisp. Il virus, quindi, sembra confermare ulteriormente il proprio arretramento, con 18 nuove guarigioni che fanno scendere i polesani attualmente positivi a 132. Stabili a 13, invece, i ricoverati. Sempre un solo paziente in Terapia intensiva, sei in Area medica e semintensiva pneumologica a Trecenta, due...