Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Altri 37 nuovi contagi e un primato che non rallegra. Dopo essere stata a lungo la provincia con i dati più rassicuranti non solo a livello regionale, ma spesso anche a livello nazionale, in questo primo scorcio di agosto il Polesine fa i conti con numeri che lo collocano al primo posto del Veneto, ma anche ai vertici assoluti a livello nazionale. L'esplosione dei contagi estivi ha avuto una crescita esponenziale in provincia...