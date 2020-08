PALZZO NODARI

ROVIGO È caos sui seggi per le elezioni, per i quali il ministero dell'Interno chiede che non siano allestiti nelle scuole per garantire il prosieguo delle lezioni anche nel weekend del 20 e 21 settembre per il voto delle Regionali e del referendum per il taglio dei parlamentari.

Il sindaco Edoardo Gaffeo ha spiegato che «la maggioranza delle 55 sezioni elettorali della città sono nelle scuole. Non si può dire con semplicioneria che basta usare le palestre, per esempio. Gli spazi devono rispettare precisi requisiti per essere usati, come l'abitabilità per quattro giorni da parte delle forze dell'ordine che ci dormono dentro la notte per sorvegliare il seggio. Oppure garantire la fruibilità del seggio a tutti. Stiamo valutando di utilizzare edifici pubblici, sicuramente non andiamo a pagare affitti, quindi potrebbero essere usati spazi come l'ex asilo di via Alfieri (ristrutturato da quattro anni e mai utilizzato, ndr) oppure uffici comunali. Sulla questione stanno lavorando l'ufficio Istruzione e quello Elettorale, dobbiamo smarcare la questione nel più breve tempo possibile».

Un dettaglio non da poco è che dovranno essere rispettate le normative per il distanziamento sociale sia nell'afflusso degli elettori al seggio, sia tra i componenti del seggio (scrutatori, presidente, segretario e rappresentanti di lista al momento dello spoglio).

