LA RIPARTENZAROVIGO S'intravede la luce in fondo al tunnel per le palestre, chiuse da mesi. Gli addetti ai lavori si sono già attrezzati per promuovere i corsi all'esterno, mentre alcune palestre al chiuso attenderanno invece la data dell'1 giugno. «È stato emozionante, per le corsiste, rivedersi e ritrovare l'insegnante», dicono all'associazione culturale Artalide di Adria (danza, arte e movimento), che ha ripreso le lezioni negli spazi...