ATTIVITÀ FISICA

ROVIGO La sollecitazione del premier Giuseppe Conte a palestre e piscine a mettersi in regola con i protocolli di sicurezza entro 7 giorni, trova le palestre rodigine già pronte. L'obbligo ad adeguare i locali alle misure per prevenire e contrastare il coronavirus, con la redazione di un piano di sicurezza, risale allo scorso maggio con la riapertura delle palestre. Da allora, tra le regole previste, ci sono le distanze di sicurezza di minimo un metro nei luoghi comuni (con l'uso della mascherina quando non si svolge attività fisica) e di almeno due metri durante l'attività, che si può svolgere con la mascherina abbassata sul mento. E poi la disinfezione degli attrezzi e delle macchine dopo ogni utilizzo, che avviene con carta («Quintali di carta», racconta qualcuno) e spray specifici, l'uso di calzature previste per la palestra, i dispenser con prodotti igienizzanti, la segnaletica informativa e la regolamentazione degli accessi.

SPAZI A NORMA

«Mi auguro vengano a fare i controlli - spiega la presidente del club 4Fitness Barbara Sanna - sono orgogliosa degli investimenti fatti per mettere in sicurezza i soci e il personale. Siamo perfettamente allineati alle regole da rispettare: in maggio il consulente per la sicurezza che ci segue ha redatto il protocollo anti Covid secondo le norme. Seguiamo rigidamente il protocollo e deve essere così per mantenere la palestra aperta».

Ha dovuto affrontare spese ingenti per adeguare gli spazi? «Abbiamo pagato profumatamente quello che era necessario fare per adeguarsi alle indicazioni anticontagio, questo è quello che serve per garantire la sicurezza e continuare l'attività - risponde Sanna - se tutti rispettassero le regole, in tutti i settori, forse non ci troveremmo a fare queste discussioni. Credo però che in 7 giorni sia impossibile far svolgere tutti i controlli per monitorare la situazione nelle palestre», conclude la presidente del club 4Fitness. È resta il timore che l'ultimatum della settimana possa riportare alla chiusura le attività «per colpa di qualche persona». Il termine dato dal presidente del Consiglio domenica sera, fa comunque pensare che in questi giorni si intensificheranno i controlli per verificare il rispetto delle regole con l'adozione dei protocolli di sicurezza. Anche se nel testo del nuovo Dpcm non compare letteralmente il termine temporale annunciato.

Stefano Silvestrini, della palestra Silver Gym, è sulla stessa linea di rigoroso rispetto dei protocolli e del distanziamento. «Dalla riapertura, il 25 maggio, abbiamo fatto tutto quello che è stato richiesto da Governo, ministeri e Regione. In realtà alcune misure di sicurezza noi le utilizzavamo già da quando abbiamo aperto nel 2002, come le regole sugli oggetti personali e il tipo di prodotti di pulizia previsti in questa fase di emergenza. Certo abbiamo aggiunto punti di sanificazione e l'igienizzazione degli attrezzi e delle macchine ora avviene dopo ogni utilizzo».

CALO DI UTENTI

Non c'è alcun timore, quindi, davanti ai possibili controlli, mentre sconforta «un certo allarmismo, spesso utilizzato nel linguaggio in tv: con la ripartenza della stagione in settembre - racconta Silvestrini - le cose stavano andando bene. Poi la gente si è intimorita a forza di sentir ripetere parole come lockdown, focolai eccetera, così rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso c'è stato un calo di presenze, soprattutto nelle ultime settimane, in aggiunta alla regolamentazione degli spazi per rispettare il distanziamento».

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA