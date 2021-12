Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE ATTIVITÀROVIGO All'Urban digital center, per porre le condizioni di realizzare nuove forme di collaborazione digitale nella gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio, si deve pur passare attraverso l'uso quotidiano delle tecnologie. E così, tra le attività programmate di acculturazione digitale, dopo gli incontri della Scuola di Internet per tutti promossi da Tim in collaborazione con Fondazione Mondo digitale, con lezioni tra...