Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

STRUTTURE SPORTIVEROVIGO Le associazioni sportive chiedono aiuto al Comune tramite il consigliere Lorenzo Rizzato. Il giovanissimo esponente in quota Lega si pone da tramite per Olimpica Skaters Rovigo, Polisportiva San Pio X, Polisportiva Marzana Granzette e Hockey Club Rovigo con l'assessore Erika Alberghini. Le quattro società sportive avevano interpellato autonomamente l'assessore nel novembre scorso per chiedere la sistemazione dei...