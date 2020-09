LA PROTESTA

ROVIGO La palestra di viale Oroboni perde i pezzi e la Polisportiva San Bortolo denuncia l'ennesimo problema. Nonostante le alte temperature di settembre, il riscaldamento è sempre rimasto acceso. Vincenzo Cominato riporta un lungo elenco di disservizi, sperando che l'Amministrazione comunale intervenga rapidamente: «Dopo la sosta estiva, siamo rientrati in palestra il 7 settembre per verificare il rispetto dei protocolli anti-Covid: abbiamo trovato il riscaldamento acceso: solo Asm può entrare nella zona della caldaia e risolvere il problema. In realtà, da una decina d'anni, ogni estate la caldaia parte i automatico, sia alla sera che al mattino».

LA SEGNALAZIONE

Lo strano caso del riscaldamento acceso ha fatto insorgere Antonio Rossini, consigliere comunale di minoranza: «È un ingiustificabile spreco di denaro pubblico, nessuno del Comune e intervenuto per far cessare questo scempio. La Polisportiva paga al Comune l'uso della palestra e ne ha accesso anche la scuola elementare Papa Giovanni: come mai dal mese scorso non si é ancora risolto questo problema, che tra l'altro, oltre al buon senso, viola la normativa sul funzionamento del riscaldamento nei locali pubblici?».

INTERVENTO IMMEDIATO

Dopo la questione sollevata pubblicamente, in realtà il Comune è intervenuto a tempo di record e in poche ore il guaio è stato riparato, come spiega l'assessore Erika Alberghini:

«Abbiamo avvisato Asm e gli operai sono arrivati in palestra per sistemare la valvola difettosa: ho scoperto che questa segnalazione veniva fatta ogni anno dalla Polisportiva San Bortolo, ma nessuno era mai intervenuto». Vincenzo Cominato, dirigente della società di volley, riporta a galla i numerosi problemi della vecchia palestra: «Nel bagno disabili c'è una perdita d'acqua più volte segnalata, le grondaie sono intasate, si scrostano pezzi di intonaco sia all'interno che all'esterno della struttura: inoltre dobbiamo sostituire a nostre spese le luci che non funzionano e le finestre non si chiudono bene - dice - Servirebbe una ristrutturazione generale, dato che la nostra Polisportiva ha 120 tesserati tra settore giovanile e Seconda divisione». L'assessore Erika Alberghini promette: «Terminati gli interventi al Gabrielli, al Battaglini e in palestra a San Pio, procederemo con i lavori alla palestra di viale Oroboni. L'assessore Favaretto ha stanziato 40mila euro per le palestre di centro e frazioni, siamo già intervenuti a Sarzano e presto saremo anche allo stadio di calcio di Buso per sistemare i bagni».

Alessandro Garbo

