Palazzo Nodari, valzer estivo di dirigenti

PALAZZO NODARIROVIGO Estate a tempo di valzer per i dirigenti del Comune di Rovigo. L'architetto Ferlin si è ritirato per il raggiungimento dei requisiti per la pensione, il comandante Giovanni Tesoro dovrebbe perdere i gradi a seguito dell'inchiesta per peculato che lo vede indagato insieme al vicecomandante dei vigili. Intanto tra i corridoi della polizia municipale di Rovigo c'è chi si aspetta l'arrivo di Pierantonio Moretto in sostituzione a Giovanni Tesoro, la cui posizione da indagato è in conflitto con quanto previsto dal codice...