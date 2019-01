Palazzo Nodari trema: rapporti sempre più tesi in maggioranza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAROVIGO Massimo Bergamin è sotto scacco: non può modificare la giunta o effettuare sostituzioni ai vertici delle aziende partecipate del Comune, ma non può nemmeno arrivare alla fine naturale dell'amministrazione nella primavera 2020 con il clima attuale. In molti tra le file della maggioranza sostengono che si sia arrivati al capolinea, tanto che addirittura giravano voci di possibili dimissioni del primo cittadino, che però contrastavano con la nota con la quale egli stesso annunciava la riduzione della Tari e tante novità per il...