ROVIGO «I commercianti della città dovranno ancora diversi mesi continuare con le consegne a domicilio». Il sindaco Edoardo Gaffeo avverte i negozianti rodigini che, anche dopo il via libera all'apertura, il ritorno alla normalità, anche sul fronte delle modalità di vendita, non sarà immediato. Entrate contingentate e rispetto delle distanze di sicurezza ridurranno, in sostanza, vendite e incassi dei singoli negozi e locali. La soluzione di aumentare gli orari di apertura delle attività commerciali per recuperare, almeno in parte, la clientela potrebbe non essere infatti sempre praticabile dal punto di vista dei costi del personale. Ecco che, secondo il sindaco, la consegna a domicilio potrebbe essere la strada giusta per permettere ai negozi del centro di rimanere in piedi e affrontare anche il post-pandemia.

«Durante la Fase 2 e 3 ha spiegato ieri il primo cittadino del capoluogo del Polesine i negozi dovranno continuare a consegnare la merce a domicilio dei clienti. Anche chi non lo sta facendo, dovrà prendere in considerazione tale possibilità». Per aiutare i commercianti ad organizzare le consegne a casa dei loro clienti abbigliamento, scarpe, ma anche casalinghi e cibo, il Comune avvierà un progetto legato alla digitalizzazione delle diverse attività commerciali.

«Il mondo è cambiato nuovamente e con esso sono cambiate le modalità di acquisto spiega il sindaco - Il consumatore ha preso consapevolezza di tutti gli strumenti che ha a disposizione per effettuare le proprie scelte d'acquisto. Alla luce di questo nuovo scenario, si ritiene opportuno supportare le nostre imprese tradizionali nel capire se hanno bisogno di essere presenti sul Web, di essere già digitalizzate. L'idea è di mettere a disposizione risorse per tutte le imprese che vogliono migliorare il proprio posizionamento sul mercato online ritenendolo una nuova opportunità di sviluppo e business. Ma anche di offrire un aiuto nel verificare la sostenibilità di modelli alternativi di distribuzione».

La strada delle consegne a domicilio trova d'accordo anche Confesercenti. Un'ulteriore modalità per rispondere alle norme sul distanziamento e all'obbligo di riduzione degli spostamenti dei consumatori spiega l'associazione - è rappresentata dalla consegna a domicilio che, soprattutto le attività alimentari, hanno già sperimentato positivamente in questa prima fase, contribuendo anche ad alleviare i disagi della cittadinanza. «Questa opportunità può essere estesa anche nella Fase 2 ha detto ieri il direttore dell'associazione Maurizio Franceschi - Va tuttavia impedito che, soprattutto nei settori non alimentari, il binomio costo-competenze freni l'adozione di servizi che possono apparire dal punto di vista dell'organizzazione complessi per piccole attività. La diffusione della consegna a domicilio può quindi essere favorita, anche in questo caso, dall'introduzione di specifiche agevolazioni fiscali e dalla riduzione dei tributi locali».

Un'altra proposta che Confesercenti porta sul tavolo dei sindaci è quella di istituire un fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di dispositivi di sicurezza e per la sanificazione dei negozi.

Roberta Merlin

