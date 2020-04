«In un momento così drammatico per l'economia, cittadini e imprese, trovo imbarazzanti i litigi tra il Pd e l'Amministrazione Gaffeo di cui lo stesso partito è socio di maggioranza che chiede perfino un incontro al sindaco sul bilancio che dovrebbero loro stessi aver predisposto». Riccardo Ruggero, commissario comunale della Lega punta il dito contro i mal di pancia emersi nella maggioranza. «Questi litigi - spiega - sono sicuramente legati più alle nomine nelle società partecipate che alla risoluzione dei problemi e sono irrispettosi dei cittadini. Oltre all'immobilismo dimostrato da questa Giunta dobbiamo anche ora rilevare l'incapacità di prendere decisioni fondamentali ed immediate per la vita di questa comunità». L'impegno della maggioranza e del sindaco, secondo il portavoce dei leghisti rodigini, «dovrebbe essere, in questo momento di grave difficoltà economica per il Paese, diretto a sostenere le partite Iva e le imprese, investendo tutte le risorse disponibili. Non solo i 400 mila euro già stanziati, ma anche i più di due milioni che si risparmieranno con la sospensione dei mutui, da destinare al taglio delle tasse comunali alle aziende colpite dalla chiusura». «La Fase 2 - continua - prevederà per le attività commerciali una diminuzione di clienti che potranno essere serviti e una conseguente diminuzioni dei ricavi».

