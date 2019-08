CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO NODARIROVIGO Un protocollo, firmato il 18 settembre 2012 fra l'allora assessore al Bilancio del Comune Stefano Bellinazzi e il direttore dell'Agenzia delle entrate del Veneto, Giovanni Achille Sanzò, per la partecipazione all'attività di controllo fiscale, prevedeva che l'amministrazione comunale inviasse segnalazioni qualificate di possibili profili a rischio evasione fiscale, ricevendo in cambio fino al 100% delle imposte recuperate, che è rimasto lettera morta. Dal 2012, infatti, non è entrato nemmeno un euro nelle casse di...