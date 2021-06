Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO NODARIROVIGO «Le dimissioni di Bernardinello? Non ho tempo per commentare. Sono impegnato con le cose lasciate in sospeso al Commercio e Polizia locale». Sono toni gelidi quelli del sindaco Edoardo Gaffeo dopo la rinuncia da parte dell'unico assessore del Pd Patrizio Bernardinello alle deleghe Sicurezza, Commercio e Viabilità. Un addio arrivato l'altra sera, al termine della presentazione del nuovo Piano del traffico che andrà a...