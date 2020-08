PALAZZO NODARI

LUTTO PER I MORTI

SUL LAVORO

L'amministrazione comunale ha aderito alla Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, listando a lutto la bandiera italiana che si affaccia su piazza Vittorio Emanuele. Un segno simbolico per far riflettere sulle tante morti che purtroppo, ancora oggi, ci sono nel lavoro. La Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo è stata istituita l'8 agosto in memoria della tragedia di Marcinelle, per ricordare tutti i connazionali caduti sul lavoro in Italia e all'estero.

ECOLOGIA

PIANTINE PER FARE VERDE

LA PIANURA PADANA

Giovani alberi e arbusti autoctoni distribuiti gratuitamente a chi ne fa richiesta. È lo scopo dell'iniziativa Ridiamo il sorriso alla Pianura padana, progetto finanziato dalla Regione e attuato da Veneto agricoltura, che prevede vengano messi a disposizione dei comuni di pianura, essenze arboree che i cittadini possono autonomamente piantumare. Attraverso la distribuzione di piantine forestali autoctone di provenienza locale, l'iniziativa mira a migliorare le caratteristiche locali del territorio, in ragione del ruolo svolto dagli alberi nella mitigazione climatica e ambientale, nel miglioramento del paesaggio e della qualità della vita. I cittadini potranno ricevere gratis gli alberelli dai Comuni aderenti, previa registrazione, sul portale https://www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu/ nel quale si trovano tutte le informazioni necessarie. Ciascun richiedente avrà la possibilità di prenotare, entro il 15 ottobre, fino a dieci piantine. Per i residenti di Rovigo saranno messe a disposizione al massimo ottomila piante in totale. Le modalità organizzative verranno comunicate a breve alla e-mail indicata in fase di registrazione.

PREMIO

IMPRESA AMBIENTE, IL BANDO

SCADE IL 30 SETTEMBRE

Ci sarà tempo fino al 30 settembre per presentare domanda di partecipazione al bando dell'ottava edizione del premio Impresa ambiente, che dà risalto alle imprese private e pubbliche che si siano distinte in un'ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale. Il bando è suddiviso in quattro categorie, più il premio speciale Giovane imprenditore, e si rivolge a imprese, enti pubblici e privati italiani che abbiano contribuito con progetti, soluzioni o prodotti a migliorare l'impatto economico, sociale e ambientale in Italia. Organizzato dalla Camera di commercio di Venezia-Rovigo e da Unioncamere nazionale, è considerato il massimo riconoscimento nazionale in questo campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA