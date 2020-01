Palazzo Nodari finanzia i progetti dei cittadini con 170mila euro l'anno

BILANCIO PARTECIPATO

ROVIGO Saranno i cittadini a proporre progetti per migliorare edifici e luoghi pubblici. Nei prossimi cinque anni, 18 idee di riqualificazione riceveranno dal Comune 60 mila euro ciascuna. Grazie allo strumento del bilancio partecipativo l'Amministrazione, già a partire da quest'anno, coinvolgerà infatti i cittadini in una sorta di concorso di idee per migliorare la città e le frazioni.

«La nuova Finanziaria - ha spiegato il sindaco Gaffeo - ha stanziato anche per Rovigo 170 mila euro per la sistemazione degli edifici scolastici. Soldi che ci arriveranno, per cinque anni consecutivi, entro il 20 Febbraio, mentre i lavori dovranno essere completati entro settembre». Proprio grazie a questo cospicuo contributo statale diretto all'edilizia scolastica, nel bilancio del Comune si libereranno, ogni anno, 170 mila euro. Soldi che l'Amministrazione ha deciso di destinare allo strumento del Bilancio partecipativo, ossia a progetti presentati dai cittadini per la riqualificazione, non solo di edifici, ma anche di parchi e strade della città e delle frazioni.

PROGETTI CONCRETI

«Ad ogni progetto, se fattibile - ha detto Gaffeo - saranno destinati un massimo di 60 mila euro. Nel caso ci siano più progettualità, i cittadini potranno votare, attraverso un'apposita piattaforma, quella che preferiscono». «Le idee proposte dai vari progetti potranno andare dalla semplice messa in sicurezza di un edificio sede, ad esempio, di un'associazione, alla sistemazione di un parco giochi o una piazza. Ma anche - ha spiegato il sindaco - all'abbellimento di uno stabile tramite la realizzazione di un murales».

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il bilancio partecipativo è, in sostanza, una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città, consistente nell'assegnare una quota di bilancio dell'Ente locale alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte dell'Amministrazione per modificarle a proprio beneficio. In Italia, questa forma di partecipazione ha visto una decisa diffusione soprattutto nelle città dell'Italia centrale, a partire dalla fine degli anni 90.

