ROVIGO Nel futuro del tribunale c'è solo il centro storico. Secondo quanto si apprende dalla relazione del vicesindaco Roberto Tovo sullo stato della vicenda che prevede il trasloco delle aule di giustizia, l'ipotesi della realizzazione di un nuovo edificio in via Dante Alighieri, al posto degli uffici di Asm, sembra ormai definitivamente naufragata, lasciando in piedi le uniche due alternative rimaste al vaglio del Ministero: l'ex Questura e l'ex Banca d'Italia.

Il destino del tribunale è diventato un infuocato argomento politico dopo l'accorpamento a Rovigo delle ex Preture di Adria ed Este nel 2012. L'attuale sede di via Verdi è ormai vicina al collasso da anni e dall'insediamento dell'attuale Amministrazione comunale hanno preso piede differenti ipotesi: prima il trasloco al Censer, cosa che ha fatto salire sulle barricate tutti gli schieramenti politici locali; poi si è parlato anche di un potenziale cambio di destinazione del futuro Maddalena in Commenda, ma la sollevazione di commercianti e avvocati ne ha decretato la morte. Appena 12 mesi fa, il Consiglio comunale ha votato all'unanimità una mozione che impone al Ministero il mantenimento del palazzo di giustizia entro i confini del centro città. Obbligo di cui Gaffeo si è fatto orgogliosamente carico.

L'assessore Tovo, durante il suo intervento di ieri in Consiglio comunale in sostituzione del sindaco ancora convalescente, ha illustrato cronologicamente quale sia stato il percorso intrapreso dall'Amministrazione per trovare una soluzione definitiva al tribunale e ha specificato che dopo l'incontro dello scorso 30 dicembre «sin dai primi giorni di gennaio si sono avviati i contatti tra gli uffici romani e quelli del Comune: inoltre sono stati messi a disposizioni documenti, planimetrie e contatti per svolgere le ispezioni nei locali individuati come potenziali siti per il trasloco».

Emerge poi come il sindaco abbia provato fino all'ultimo a utilizzare l'ex caserma Silvestri, ma «in una riunione del 2 febbraio il Demanio ha confermato di darla per esclusa definitivamente». Tovo però ha spiegato quali sono le uniche due soluzioni sul tavolo: «Il Ministero pare abbia già scartato l'opportunità di realizzare un edificio ex-novo dove c'è Asm: resta così in piedi l'ipotesi dell'ex Questura di via Donatoni, anche se non è una soluzione unitaria perché ci risultano 9.200 metri quadri realizzabili, inferiori rispetto alla stima iniziale di 12mila metri quadri, ma sono in corso accertamenti. L'accesso sarebbe da via Sacro Cuore, ma mi preme evidenziare l'impatto architettonico di un edificio di una simile cubatura. Rimane valida poi anche l'ex Banca d'Italia, con il sito dell'attuale sede distaccata della Provincia. Il palazzo di vetro dell'Inps (sede della Regione, ndr) è invece stato scartato. Con questa configurazione ci sarebbero spazi per i 12mila metri quadri necessari, oltre al parcheggio ex Val di Susa, che potrebbe essere anche ampliato».

La relazione di Tovo, però, che si chiude in realtà senza un vero finale, dal momento che tutto è appeso all'analisi costi-benefici che sarà prodotta dall'ingegnere del Ministero solo dopo il 10 marzo: per questo a un certo punto della seduta le liste Forum dei Cittadini e Gaffeo Sindaco hanno abbandonato l'aula. Una scelta politica, visto che avevano chiesto il rinvio della seduta proprio per attendere di avere quella relazione. Enrico Ubertone, presidente dell'Ordine degli avvocati di Rovigo, ospite del Consiglio, ha espresso soddisfazione per la soluzione, dimostrando apprezzamento per la soluzione dell'ex Questura.

