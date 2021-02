PALAZZO DEL GOVERNO

ROVIGO Nuove forze in Prefettura a Rovigo. Sono entrati in servizio nei giorni scorsi due nuovi dirigenti, Mauro Papa e Maria Camilla Strizzi. Il viceprefetto aggiunto Mauro Papa ha assunto il ruolo di capo di gabinetto del prefetto Maddalena De Luca, subentrando a Giuseppe Dirodi, destinato a un altro incarico agli uffici centrali del Ministero dell'Interno. Originario di Lecce e proveniente dalla Prefettura di Fermo, Papa ha acquisito una vasta esperienza in diverse realtà del territorio nazionale. Entrato in servizio nel 2006 alla Prefettura di Bologna, si è occupato, tra l'altro, di immigrazione, protezione civile, ordine e sicurezza pubblica, servizi elettorali e attività contrattuale. Oltre alla funzione di capo di gabinetto, il prefetto ha assegnato a Papa la responsabilità dell'Area I Ordine e sicurezza pubblica.

LE COMPETENZE

Maria Camilla Strizzi, neo viceprefetto aggiunto, ha preso servizio al Ministero dell'Interno il 30 settembre 2019 con la qualifica di consigliere di prefettura. Originaria di Roccaraso, in provincia dell'Aquila, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza a Bologna e giunge a Rovigo al termine del periodo di formazione a Roma alla sede didattico-residenziale del Ministero dell'Interno, nonché del tirocinio operativo svolto in Prefettura a L'Aquila. Gestirà gli incarichi di dirigente dell'Area III Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio e di dirigente dell'Area IV Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d'asilo.

Il prefetto De Luca, insieme al personale della Prefettura, ha accolto i due nuovi dirigenti rivolgendo loro gli auguri di buon lavoro al servizio della cittadinanza polesana. «Sono certa ha affermato che i delicati incarichi affidati a Papa e a Strizzi saranno assolti con massimo impegno e piena disponibilità, andando così a potenziare ulteriormente l'azione della Prefettura a sostegno del territorio».

E.Bar.

