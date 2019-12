CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO CELIOUN SEMINARIOSUI DIRITTI UMANI(N.Ast.) In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, La Costituzione in città organizza domani nella sala consiliare della Provincia a palazzo Celio un seminario, alle 17.30 a entrata libera, con la professoressa Orsetta Giolo. La rassegna organizzata dal circolo culturale 2 giugno 1946 e dall'Arci di Rovigo, in collaborazione con il Cur e con il patrocinio della Provincia, è ideata dal professor Maurizio Malo e ha la direzione del professor Michele Di Bari, e promuove il dialogo tra...