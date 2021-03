PALAZZO CELIO

ROVIGO Provincia in prima linea contro le discriminazioni di genere. È stato firmato un protocollo d'intesa tra la consigliere di parità Loredana Rosato e il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro Fabio Vernaglione per una collaborazione sulle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro. Il documento prevede una serie di impegni, a partire dalla tutela antidiscriminatoria in favore delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso un reciproco scambio di informazioni volto a individuare potenziali fenomeni di discriminazione diretta e indiretta. Le parti firmatarie si impegnano pertanto a organizzare congiuntamente attività di informazione, sensibilizzazione e formazione per il personale ispettivo, le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali, gli ordini professionali e le istituzioni presenti sul territorio sui temi dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità.

Il protocollo prevede anche l'attivazione, già dai primi giorni di marzo nella sede dell'Ispettorato di Rovigo, di uno sportello denominato Donne e lavoro, al quale potranno rivolgersi le lavoratrici che ritengono di essere vittime di discriminazioni in ambito lavorativo. Saranno attivate, inoltre, azioni pratiche con particolare riguardo alle convalide delle dimissioni delle lavoratrici madri e i lavoratori padri entro i primi tre anni di vita del figlio. In questi casi i funzionari dell'Ispettorato pongono particolare attenzione alle motivazioni addotte al momento delle dimissioni, prive molto spesso della spontaneità, che possono celare discriminazioni imputabili alla mancata conciliazione dei tempi lavoro famiglia, cambi di mansione, rifiuto del part-time, tanto da essere segnalate, previo consenso delle persone interessate, alla consigliere di parità.

Un documento stipulato in piena emergenza Covid che sta portando alla luce le difficoltà della madre lavoratrice che per poter conciliare la sua attività con le necessità familiari, è costretta a ricorrere ai congedi previsti dalla legge o come sta sempre più accadendo, alle dimissioni, rinunciando al lavoro e alla sua progressione in carriera. Il Covid ha aggravato le disparità di genere presenti nel mondo del lavoro. La donna in smart working, infatti, deve lavorare diverse ore al giorno e al contempo occuparsi delle incombenze relative alla casa e alla famiglia, oltre che seguire i figli impegnati nella didattica a distanza.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA