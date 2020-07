PALAZZO CELIO

ROVIGO La crisi indebolisce ulteriormente le già fragili casse della Provincia. Il crollo delle vendite automobilistiche costringe Palazzo Celio a una revisione delle stime per gli introiti dall'Imposta sulle trascrizioni, con due milioni di euro di minori entrate. Un assestamento di bilancio che si è reso possibile solamente attraverso l'utilizzo delle risorse interne libere da vincoli e dall'erogazione di nuovi fondi statali.

L'amministrazione di Ivan Dall'Ara si ritrova a dover fare i conti ancora una volta con un bilancio ridotto all'osso. Ormai da anni la sua stesura costringe i responsabili di Palazzo Celio a trasformarsi in ingegneri finanziari per riuscire a farlo stare in piedi, viste le poche risorse sulle quali può contare e le grandi spese cui è sottoposto per mantenere infrastrutture e servizi di sua competenza.

Quest'anno, come se non bastasse, la Provincia dovrà vedersela con l'enorme spesa necessaria per liberarsi del Consvipo che si aggira sul milione di euro. Un esborso che senza il blocco dei mutui per il 2020, avrebbe costretto l'ente al pre-dissesto, visto che annualmente versa 1,3 milioni per i finanziamenti necessari a coprire i debiti creati dai derivati di circa 15 anni fa.

DIFFICILI EQUILIBRI

«Gli equilibri di bilancio che andiamo ad approvare sono connessi alla pandemia Covid-19, con la conseguente emergenza sanitaria ed economica che ha avuto gravi ripercussioni sulle attività produttive - ha spiegato ieri al consiglio provinciale Dall'Ara - il blocco delle attività grava anche sulle entrate tributarie della Provincia, strettamente correlate al settore dell'auto, uno dei primi a essere colpito. Al momento non si può valutare la durata e la profondità della crisi, ma i mesi di marzo e aprile hanno visto il tracollo delle entrate da Ipt e verosimilmente questo si ripeterà in maggio e giugno. È pertanto necessario procedere con una sensibile riduzione delle entrate derivanti dall'Imposta provinciale di trascrizione, il cui andamento suppone minori introiti per un importo stimato di 2 milioni. La riduzione di tali entrate viene in parte coperta dall'applicazione dell'avanzo libero di bilancio. A fronte della riduzione, va rilevato che il decreto Rilancio prevede fondi a favore delle Province, somme che non sono state quantificate in forma definitiva e per le quali è già stato riconosciuto un acconto del 30 per cento, pari a 640mila euro».

STRADE DA SISTEMARE

L'altra faccia della medaglia del consiglio provinciale di ieri è invece il cospicuo investimento in manutenzioni stradali. Un'operazione straordinaria annunciata dal presidente Dall'Ara volta a rifare ben 30 chilometri di strade provinciali, per un importo complessivo di circa 607mila euro di origine statale. Alcuni cantieri sono già cominciati, altri termineranno nelle prossime settimane e le strade coinvolte sono la 24bis da Bressane a Castelguglielmo, la 15 a Canda, la 1 a Badia Polesine, la 60 da Fiesso a Occhiobello, la 4 tra Pezzoli e Baricetta, la 38 da Taglio di Po a Porto Tolle, la 66 in zona Oca Marina, la 33 tra Crespino e Papozze, la 5bis tra Pontecchio e Guarda Veneta, la 21 a Fiesso Umbertiano, la 9 e la 43 a Castelnovo Bariano e il rinforzo strutturale del ponte sul Collettore padano della provinciale 61 a Baricetta. A settembre toccherà poi alla Sp 4 da Lama a Baricetta, alla 45 da Adria a Loreo e la 21-23bis-71 in zona Frassinelle.

Sempre in autunno sarà poi sistemata la segnaletica orizzontale (un intervento che durerà diversi mesi, almeno fino al 2021), sarà sistemato l'impalcato del ponte sulla Sp 61 a Villadose e infine sarà svolta la manutenzione del ponte tra Loreo e Porto Viro.

Alberto Lucchin

