Palazzo Campo, vendita ferma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO CELIOROVIGO Forti pressioni da parte della Provincia nei confronti dell'Invimit. «Per noi è essenziale completare la vendita di Palazzo Campo, ballano 1,2 milioni», spiega il presidente Ivan Dall'Ara, sottolineando come quella cifra sia vero ossigeno per le sempre gracili finanze dell'ente di via Celio. Un ritardo inizialmente procurato dalla passata amministrazione comunale e che ora deve trovare un'accelerazione anche da parte della società immobiliare Invimit, di proprietà del ministero delle Finanze.L'EDIFICIOPalazzo Campo è...