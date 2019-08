Palazzo Angeli pronto all'arrivo degli studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CANTIERE FINITOROVIGO Palazzo Angeli è pronto per la riapertura. A settembre, con l'inizio del nuovo anno accademico del corso di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, gli studenti prenderanno posto nella nuova sede. Ieri mattina è stato già tolto il velo dalla struttura di inizio 800 che la Fondazione Cariparo ha completamente restaurato per una cifra vicina ai due milioni di euro. Alla presentazione per la (quasi) chiusura del cantiere di restauro erano presenti tutte le massime cariche comunali, della Fondazione, dell'ateneo...