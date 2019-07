Palazzo Angeli mostra il suo nuovo volto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I GIOIELLI CITTADINIROVIGO Comincia a essere visibile il nuovo Palazzo Angeli. L'edificio che ospiterà l'università di Rovigo sta per essere svelato al pubblico, visto che in questi giorni gli operai hanno iniziato a togliere l'impalcatura utilizzata per il restauro del maestoso palazzo rimasto chiuso per decine di anni.PALAZZO STORICODopo lunghi anni di attesa si avvicina a diventare realtà il completo recupero dell'immobile voluto nel 1780 dal conte Domenico Angeli, che negli anni successivi ha ospitato i reali di Spagna Carlo IV e la...